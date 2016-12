Terrorverdächtiger Amri Drei Festnahmen in Tunesien

Ein Bild aus einem Propagandavideo, in dem angeblich Anis Amri der Terrororganisation IS die Treue schwört. (AP)

Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Attentäter von Berlin, Amri, sind in Tunesien drei Verdächtige gefasst worden.

Nach Angaben des Innenministeriums in Tunis erfolgten die Festnahmen bereits gestern. Bei den Verdächtigen soll es sich um 18 bis 27 Jahre alte Mitglieder einer Terrorzelle handeln, die in Verbindung zu Amri gestanden habe. Darunter sei auch sein Neffe.



Dieser habe gestanden, dass er mit Amri verschlüsselt über eine Nachrichtenapp in Kontakt gestanden habe. Amri habe gewollt, dass er der Terrormiliz Islamischer Staat die Treue schwöre und habe ihm Geld geschickt.



Auch in Spanien untersuchen Ermittler derzeit mögliche Verbindungen Amris in das Land.



Das Bundeskriminalamt gab bekannt, dass inzwischen alle Opfer des Anschlags in Berlin identifiziert sind. Unter den Toten sind demnach sieben Deutsche sowie jeweils eine Person mit polnischer, tschechischer, ukrainischer, italienischer und israelischer Staatsangehörigkeit.