Terrorverdächtiger Festgenommener 21-Jähriger aus Neuss mehrfach vorbestraft

Der Bekannte des Neussers war am Freitagabend von der österreichischen Polizei in Wien festgenommen worden. (AFP / ALEXANDER KLEIN)

Der in Neuss festgenommene Terrorverdächtige ist nach einem Medienbericht mehrfach vorbestraft.

Der Mann sei bei der Polizei gut bekannt gewesen, schreibt der "Kölner Stadt-Anzeiger" unter Berufung auf Informationen aus dem Bundesinnenministerium. Demnach gebe es eine ganze Reihe Vorstrafen von Eigentumsdelikten bis hin zur Körperverletzung. Gegen den 21-Jährigen war am Wochenende Haftbefehl ergangen. Er steht im Verdacht, einem in Wien festgenommenen 17-Jährigen mit albanischen Wurzeln bei den Vorbereitungen für einen Anschlag in Österreich geholfen zu haben. In der Neusser Wohnung sollen beide Männer mit Mitteln zur Herstellung von Sprengstoff experimentiert haben.