Der Präsident der türkischen Sektion von Amnesty International, Kilic, muss nun doch in Haft bleiben.

Vertreter von Amnesty teilten mit, ein Gericht in Istanbul haben heute entschieden, dass der gestrige Beschluss zur Freilassung falsch gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft hatte Einspruch eingelegt. - Kilic ist Beschuldigter in einem Verfahren gegen elf Menschenrechtler wegen Terrorvorwürfen. Im selben Prozess ist auch der Deutsche Peter Steudtner angeklagt. Bis auf Kilic waren alle zum Prozessauftakt am 25. Oktober aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.