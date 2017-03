Nach der Terrorwarnung in Essen werden zunehmend Einzelheiten über die Hintergründe bekannt.

Die Sicherheitsbehörden gehen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur inzwischen davon aus, dass eine ganze Gruppe Terroristen ein Attentat auf ein Einkaufszentrum in der Stadt verüben sollte. Der Gebäudekomplex am Limbecker Platz war von der Polizei den gesamten Tag abgesperrt worden. Den Angaben zufolge hatte es konkrete Hinweise auf einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag gegeben. Bei dem mutmaßlichen Drahtzieher handelt es sich demnach um einen vor einiger Zeit nach Syrien ausgereisten Salafisten. Von dort aus soll er per Messenger-Dienst versucht haben, mehrere Personen zu einem Anschlag in der Essener Innenstadt zu bewegen. Einige der Männer sollten dazu aus dem Ausland einreisen, andere lebten womöglich in Deutschland. Die Polizei vernahm zwei Männer aus Oberhausen und durchsuchte deren Wohnungen. Es handelt sich den Angaben zufolge nicht um direkt Tatverdächtige, sondern um Kontaktleute.