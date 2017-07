Im US-Bundesstaat Texas sind acht Tote im Laderaum eines Lastwagen entdeckt worden.

Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Supermarkts in San Antonio in der Nähe der Grenze zu Mexiko abgestellt. Die Behörden vermuten einen Fall von Schleuserkriminalität. Nach Angaben der Polizei befanden sich insgesamt 38 Menschen in dem Lkw, zwanzig von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer wurde festgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge hat die Klimaanlage in dem Lastwagen nicht funktioniert, außerdem hatten die Insassen nichts zu trinken.