Im US-Bundesstaat Texas sind acht Tote im Laderaum eines Lastwagen entdeckt worden.

Rund 30 weitere Menschen mussten wegen Dehydrierung und Überhitzung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Behörden vermuten, dass es sich um illegale Migranten handelt und gehen von einem Fall von Schleuserkriminalität aus. Der Fahrer wurde festgenommen. Der LKW war bei Temperaturen bis zu 40 Grad ohne Klimaanlage auf dem Parkplatz eines Supermarkts in San Antonio in der Nähe der Grenze zu Mexiko abgestellt. Als jemand ausstieg, und um Wasser bat, riefen Mitarbeiter die Polizei. Die Heimatschutzbehörde ermittelt.