Die Behörden im US-Bundesstaat Texas vermuten Familienstreitigkeiten als Motiv für die Bluttat in einer Baptistenkirche.

Nach Angaben eines Sprechers gibt es keine Hinweise auf einen rassistischen oder religiösen Hintergrund. Angehörige des 26-jährigen Schützen hätten regelmäßig Gottesdienste in der Kirche in der Ortschaft Sutherland Springs besucht, seien diesmal aber nicht dort gewesen. Der Täter, der gestern wahllos auf Gottesdienstbesucher geschossen und 26 Menschen getötet hatte, war später tot in seinem Wagen gefunden worden.



US-Vizepräsident Pence will am Mittwoch an den Ort des Geschehens reisen, um sich mit Angehörigen der Opfer, Verletzten und Sicherheitskräften zu treffen.