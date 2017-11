Die Behörden im US-Bundesstaat Texas vermuten Familienstreitigkeiten hinter dem Massenmord in einer Babtistenkirche.

Nach Angaben eines Sprechers haben Angehörige des 26-jährigen Schützen regelmäßig Gottesdienste in der Kirche in der Ortschaft Sutherland Springs besucht. Der Täter, der am Sonntag in der Kirche 26 Menschen getötet hatte, erschoss sich nach der Tat vermutlich selbst in seinem Fahrzeug. Hinweise auf einen rassistischen oder religiösen Hintergrund gibt es den Behörden zufolge nicht.



Inzwischen räumte die US-Luftwaffe ein, dass Unterlagen über eine frühere Verurteilung des Täters anders als vorgeschrieben nicht an die Bundespolizei FBI weitergeleitet worden seien. Während seiner Dienstzeit war der Soldat verurteilt worden, seine damalige Partnerin und sein Kind körperlich angegriffen zu haben.