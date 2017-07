Die Behörden im US-Bundesstaat Texas vermuten nach dem Fund von toten Migranten im Laderaum eines Lastwagens ein größeres Netzwerk hinter dem Menschenschmuggel.

Man werde alles daran setzen, die ganze Organisation zu zerlegen, sagte ein Vertreter der zuständigen Stelle. Der Sattelschlepper war am Samstag bei Temperaturen bis zu 40 Grad auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt in San Antonio an der Grenze zu Mexiko entdeckt worden. Acht der völlig dehydrierten Menschen waren bereits tot, zwei starben später im Krankenhaus. Der Fahrer wurde festgenommen.