Drei Tage nach dem Amoklauf in einer High School in Santa Fe im US-Bundestaat Texas haben die Menschen dort bei Trauergottesdiensten der Opfer gedacht.

An einer Zeremonie nahm auch Gouverneur Abbott teil. Er hatte für diese Woche einen Runden Tisch zum Thema Waffengewalt angekündigt. Der Amoklauf löste erneut eine Debatte über das Waffenrecht in den USA aus.



Ein 17-Jähriger hatte am Freitag an der Schule neun Mitschüler und einen Lehrer erschossen. Sein Motiv ist bislang nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.