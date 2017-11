Bei einem Angriff auf eine Baptisten-Kirche in Sutherland Springs im US-Bundesstaat Texas sind 26 Menschen erschossen worden.

Etwa 20 seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte Gouverneur Abbott mit. US-Präsident Trump sprach von einem entsetzlichen Verbrechen und drückte sein Mitgefühl aus.



Bei dem Schützen handelt es sich um einen 26-jährigen ehemaligen Soldaten der Luftwaffe. Er floh mit einem Auto, als ein Passant auf ihn feuerte. Später wurde er tot in seinem Fahrzeug gefunden.



Der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz in den USA, DiNardo, beklagte ein fundamentales Problem in der amerikanischen Gesellschaft. Eine Kultur des Lebens dürfe sinnlose Waffengewalt in all ihren Formen nicht tolerieren und müsse diese verhindern, erklärte er.