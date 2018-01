Im US-Bundesstaat Texas ist ein 55-Jähriger mit der Giftspritze hingerichtet worden.

Die texanischen Behörden gaben in Austin den Tod des Mannes bekannt. Er war im Jahr 2004 verurteilt worden. Die Richter befanden ihn damals für schuldig, in den 80er und 90er Jahren eine Frau und drei Mädchen vergewaltigt und getötet zu haben. Seine Hinrichtung war die 546. in Texas seit der dortigen Wiedereinführung der Todesstrafe im Jahr 1976. In keinem anderen US-Bundesstaat wurden mehr Exekutionen vollzogen.

