Bei dem Angriff auf eine Schule im US-Bundesstaat Texas hat es nach neuen Angaben zehn Tote und zehn Verletzte gegeben. Das teilte Gouverneur Abbott mit. Die Polizei erklärte, bei den meisten Opfern handle es sich um Schüler in einem Vorort von Houston.

Auf dem Gelände der Santa Fe High School und in der Umgebung wurden zudem Sprengsätze gefunden. Die Polizei nahm zwei Personen fest. Einer der beiden gilt als tatverdächtig und ist identifiziert. Er benutzte dem Gouverneur zufolge für die Gewalttat Waffen aus dem Besitz seines Vaters.



US-Präsident Trump drückte seine Trauer aus. Derartige Massaker durch Schusswaffen an Schulen fänden schon zu lange in den USA statt. Seit dem Schulmassaker von Parkland, bei dem im Februar 17 Menschen starben, hatte es landesweit Proteste von Schülern für eine Verschärfung der Waffengesetze gegeben.

