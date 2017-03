Textilfabriken in Myanmar Gewaltsame Proteste gegen Arbeitsbedingungen

Es ist eng, die Arbeit dauert oft bis spät am Abend, und Pausen gibt es kaum: Die Bedingungen in Textilfabriken in Myanmar sind hart. In einem chinesisch geführten Betrieb in der Hauptstadt Rangun sind die Proteste dagegen jetzt eskaliert.

Von Lena Bodewein