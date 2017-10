Thailand hat endgültig Abschied von dem vor einem Jahr verstorbenen König Bhumibol genommen.

Der Leichnam wurde in einem eigens gebauten Krematorium in der Hauptstadt Bangkok eingeäschert. Bhumibols Sohn leitete die Zeremonie. An der Trauerfeier nahmen mehr als 7.000 geladene Gäste teil, darunter viele Angehörige anderer Königshäuser. Deutschland wurde von Ex-Bundespräsident Wulff vertreten. Allein in Bangkok waren mehr als eine Million Menschen auf den Straßen. - Bhumibol hatte sieben Jahrzehnte an der Spitze Thailands gestanden; er war der am längsten regierende Monarch der Welt.