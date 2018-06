In Thailand ist zum ersten Mal seit knapp neun Jahren die Todesstrafe vollstreckt worden.

Ein 26-jähriger verurteilter Mörder sei mit einer Giftspritze hingerichtet worden, teilte die thailändische Strafvollzugsbehörde mit. Zuletzt waren im August 2009 zwei Männer hingerichtet worden. Amnesty International protestierte gegen die Vollstreckung. Es handle sich um eine bedauerliche Verletzung des Rechts auf Leben, sagte die Thailand-Vertreterin der Organisation, Gerson.



Nach Angaben von Amnesty International gab es im vergangenen Jahr weltweit fast eintausend Hinrichtungen in 23 Ländern. Die meisten Todesstrafen wurden in China, im Iran und in Saudi-Arabien vollstreckt.

