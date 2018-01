Die ehemalige thailändische Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra ist nach Großbritannien geflohen.

Die Militärregierung in Bangkok teilte mit, es sei bereits seit September bekannt, dass sie sich im Vereinigten Königreich aufhalte. Nun habe das britische Außenministerium bestätigt, dass Yingluck in London sei. Die frühere Regierungschefin hatte sich im August ins Ausland abgesetzt. Ein thailändisches Gericht verurteilte sie kurz darauf in Abwesenheit wegen Korruption zu fünf Jahren Haft. Die Politikerin bestreitet die Vorwürfe.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.