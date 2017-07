Seit der Verschärfung des thailändischen Arbeitsgesetzes vor mehr als einer Woche haben rund 29.000 Gastarbeiter das Land verlassen.

Wie die Regierung in Bangkok mitteilte, waren darunter mehr als 20.000 Wanderarbeiter aus Myanmar. Zudem seien 2.500 Kambodschaner zurück in ihre Heimat gegangen. Mit dem Gesetz will die Regierung verstärkt gegen illegale Beschäftigung und Menschenhandel vorgehen. Wer Gastarbeiter ohne gültige Arbeitserlaubnis einstellt, muss mit hohen Geldstrafen rechnen. Nach offiziellen Angaben sind in Thailand rund drei Millionen Gastarbeiter registriert. Millionen weiterer Migranten arbeiteten zudem illegal.