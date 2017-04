In Thailand ist seit heute die neue Verfassung in Kraft, mit der nach Einschätzung von Kritikern die Macht des Militärs gestärkt wird.

Der neue König Vajiralongkorn unterschrieb in einer Zeremonie in Bangkok das Regelwerk. Der 64-jährige Monarch hatte die Amtsgeschäfte nach dem Tod seines Vaters Bhumipol im Oktober letzten Jahres übernommen, seine offizielle Krönung steht noch aus. Die mehrfach verschobenen Parlamentswahlen in Thailand sollen nun im nächsten Jahr stattfinden.