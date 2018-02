In Thailand hat die Zentralbank den Handel mit Digitalwährungen verboten.

Banken und anderen Finanzinstituten sei es untersagt, in Kryptowährungen zu investieren oder mit diesen zu handeln, heißt es in einem Rundschreiben von Notenbankchef Santiprabhob. Außerdem dürfen sie den Angaben zufolge Digitalwährungen wie Bitcoin nicht in herkömmliche Währungen tauschen oder auf Handelsplattformen anzubieten. Darüber hinaus dürfen Kunden beim Kauf nicht beraten werden.



Als Grund für das Verbot gab die Zentralbank an, sie sei besorgt wegen des möglichen Betrugs mit Kryptowährungen. Diese könnten zur Geldwäsche oder zur Unterstützung von Terrorismus verwendet werden.

