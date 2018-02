Der Sänger der britischen Soul-Gruppe The Real Thing, Eddy Amoo, ist tot.

Das teilte seine Band mit. Amoo wurde 74 Jahre alt und soll einem BBC-Bericht zufolge in Australien gestorben sein. The Real Thing gelten als Pioniere der schwarzen Musik in Großbritannien. Die Musiker wurden als die "schwarzen Beatles" bezeichnet. Großen Erfolg erlangte die Band in den 70er-Jahren mit dem Song "You to me are everything".

