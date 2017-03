Die deutsche Schauspielerin und Kabarettistin Ingeborg Krabbe ist tot.

Nach Angaben ihres Agenten starb sie gestern im Alter von 85 Jahren in Berlin. Die gebürtige Leipzigerin war 1954 Mitbegründerin des Kabaretts "Die Pfeffermühle". Bekannt wurde sie mit Rollen in den Filmen "Die Abenteuer des Werner Holt" und "Der Staatsanwalt hat das Wort". Viele Jahre spielte sie auch eine der Hauptrollen in der Reihe "Drei reizende Schwestern". Außerdem war sie in der Fernsehserie "Polizeiruf 110" zu sehen. Daneben arbeitete sie als Schauspielerin in diversen Theatern und als Hörspiel- und Synchronsprecherin.