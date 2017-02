Themenreihe Mittelpunkt Mensch

In unserem Themenschwerpunkt "Mittelpunkt Mensch“ stellen wir die Arbeit im hexenHAUS vor. Das Frauenhaus in Espelkamp erprobt seit 2014 ein Modellprojekt: Es ist gut gesichert, aber kein geheimer Ort. Hier wird ein gewaltfreier Umgang miteinander genauso geübt, wie Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.

Betroffene Kinder bekommen Unterstützungsmöglichkeiten. Und um die Gewaltspirale nachhaltig zu beenden, werden hier auch Männer in die psychosoziale Beratung mit einbezogen. Wie sieht der Alltag im hexenHAUS aus? Wie sehen die Angebote für Männer mit Partnerschafts- und Lebensproblemen aus?

Wie die ausfallen könnten, auch darüber wollen wir – mit Ihnen – diskutieren, in der Länderzeit. Rufen Sie uns während der Sendung kostenfrei an: 00800 4464 4464, so die Telefonnummer, oder mailen Sie an Laenderzeit@deutschlandfunk.de

Live aus dem hexenHAUS in Espelkamp

Gesprächsgäste: