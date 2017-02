Themenreihe Mittelpunkt Mensch

Einer dieser Orte ist Bad Wörishofen im Unterallgäu. Traditionsbewusst wird hier das Naturheilverfahren nach Kneipp angewandt. Doch was genau passiert mit uns Menschen während eines Kuraufenthalts? Wie wirken Anwendungen auf den Organismus und wie wird gleichzeitig seelisches Gleichgewicht wiederhergestellt? Wie finden Körper und Geist bei einem Kuraufenthalt zu einer gesunden Einheit zurück? Welche Rolle spielt der Ort, was muss er bieten? Wie sieht ein Kur- oder Badebetrieb aus? Wer kümmert sich in welcher Weise um das Wohlergehen der Gäste?

Zahlreiche Experten aus Politik, Wissenschaft, Gesundheitswesen und Tourismus geben Einblick in ihre Sicht der Dinge. Nicht zuletzt haben die Kurgäste von Bad Wörishofen das Wort und berichten über ihren Aufenthalt in der Wirkungsstätte des Sebastian Kneipp.

Gesprächsgäste:

Petra Nocker, Kurdirektorin Bad Wörishofen

Paul Gruschka, 1. Bürgermeister Bad Wörishofen

Dr. Peter Schneiderbanger, Vorsitzender der Ärzteschaft Bad Wörishofen

Klasu Holetschek, Landtagsabgeordneter, Bayrischer Heilbäderverband

Prof. Dr. Karl-Ludwig Resch, Forschungsinstitut für Balneologie und Kurortwissenschaft Bad Elster

Joachin Bohmhammel, Leiter der physikalischen Therapie im Sebastianeum

Hubertus Holzbock, Hotel- und Gaststättenverband Unterallgäu

Alexander Krack, Kurort-Fotograf

Mittelpunkt Mensch - mit diesem Schwerpunkt blickt der Deutschlandfunk auf gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Entwicklungen und fragt, welche Folgen sie für das Schicksal Einzelner haben. 26 Porträts zeigen Menschen und ihr Anliegen. Stets geht es um eine individuelle Lebensgeschichte - und gleichzeitig um viel mehr.