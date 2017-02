Themenreihe Mittelpunkt Mensch Wenn Bürger auf Sendung gehen

In ganz Deutschland sind Menschen in fast 200 Bürgermedien engagiert. Diese bilden neben den öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern auch ein zusätzliches Hörfunkangebot in einer vielfältigen Medienlandschaft. Dabei zeichnen sie sich dadurch aus, dass es Bürgern auf einfache Weise ermöglicht wird, auf Sendung zu gehen.

Am Mikrofon: Sören Brinkmann