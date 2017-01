"Gegensätze ziehen sich an." Das soll die britische Regierungschefin May vor ihrer Begegnung mit Donald Trump gesagt haben. Und tatsächlich: Temperament und Politik-Stil des neuen amerikanischen Präsidenten und Theresa Mays könnten gegensätzlicher kaum sein.

Trotzdem wird es sie zweifellos zueinander hinzuziehen haben. Bilaterale Beziehungen liegen ohnehin in der Trumpschen Logik – so sich eine solche schon erkennen lässt. Da ist die zweitgrößte Volkswirtschaft in Europa eine wichtige Adresse. Zumal man sich als Angehörige der angelsächsischen Welt traditionell ohnehin meist besonders verbunden war. Dass May der erste Staatsgast ist, den Trump im Weißen Haus empfängt, unterstreicht beider Willen, an zuletzt schwächelnde "besondere Beziehungen" anzuknüpfen.

Trump kann von den Briten einen deftigen Preis verlangen

Theresa May braucht die USA post Brexit allerdings wohl mehr als umgekehrt die USA Großbritannien: für die Bestätigung der eigenen Bedeutung auf der politischen Bühne, künftig ohne das Gewicht von 500 Millionen EU-Bürgern, bzw. Konsumenten hinter sich. Das gilt in der Außenpolitik, aber – wahrscheinlich mehr noch – in der Handelspolitik. Da dürfte es in den Ohren der Briten wie eine süße Melodie geklungen haben, dass Trump von der Möglichkeit gesprochen hat, ein bilaterales Handelsabkommen innerhalb weniger Wochen auszuhandeln. Während sein Vorgänger Obama die Briten düpiert hatte, indem er ankündigte, sie würden sich nach dem EU-Austritt bei solchen Verhandlungen hinten anzustellen haben. Je besser die Wirtschaftsbeziehungen mit den USA, desto besser die Verhandlungsposition der Briten bei den Brexit-Verhandlungen mit der EU. Je enger sich das britisch-amerikanische Verhältnis anlässt, desto radikaler kann sich London von der EU entfernen.

Allerdings sollte Theresa May nicht unterschätzen, dass der "America-First-Präsident" sehr schnell erfassen dürfte, dass Großbritannien einen möglichen Freihandels-Deal mit den USA dringender braucht als umgekehrt die USA. Trump kann deshalb von den Briten einen deftigen Preis dafür verlangen. Auch politisch.

Brexit vor der Tür und Trump im Weißen Haus

EU-Politiker dürften mit Neugier auf diese Begegnung in den USA geschaut haben. Immerhin ist die Britin die erste unter ihnen, die sich einen persönlichen Eindruck von US-Präsident Trump machen konnte. Aber mehr noch dürfte Europa argwöhnen: Reiste da eine britische Premierministerin nach Washington, die sich schon nicht mehr an Regeln und Beschlüsse der EU gebunden fühlt? Wie viel reden über ein mögliches bilaterales Freihandelsabkommen ist schon verhandeln, wozu sie vor dem Austritt noch nicht Recht hätte? Weicht sie gegenüber dem russischen Präsidenten offenbar zugeneigten Trump prophylaktisch schon mal von der EU-Linie in Sachen Sanktionen gegen Russland ab, um ihn gewogener zu stimmen?

Eines ist klar: Mit dem Brexit vor der Tür und Trump im Weißen Haus wird international bei Anziehungskräften und Gegensätzen neu gemischt.

Annette Riedel (Deutschlandradio/Bettina Straub)Annette Riedel, geboren 1958, hat an der Freien Universität Berlin studiert. 1981 und '82 war sie Stipendiatin in den USA. Seit 1976 arbeitet sie bei Hörfunk, unter anderem war sie freie Mitarbeiterin beim RIAS Berlin. Seit 1997 ist sie als Redakteurin, Moderatorin und Autorin bei Deutschlandradio Kultur in Berlin tätig. Von 2007 bis 2012 war sie dort als Chefin vom Dienst Mitglied der Chefredaktion. Seit März 2012 ist sie Korrespondentin von Deutschlandradio in Brüssel, von wo sie über EU-Themen, die NATO und – eher am Rande – über Belgien sowie gelegentlich über die Niederlande berichtet.