Die britische Premierministerin May hat einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum Schottlands vor dem Austritt ihres Landes aus der EU eine Absage erteilt.

Für einen solchen Schritt sei jetzt nicht die Zeit, sagte May in einem Fernsehinterview. Über dieses Thema werde sie mit der schottischen Regierungschefin Sturgeon nicht diskutieren. Das Parlament in Edinburgh will am kommenden Mittwoch über das zweite Referendum abstimmen. Nach Sturgeons Willen soll es zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 stattfinden, also vor dem Austritt Großbritanniens aus der EU. Ziel der Volksabstimmung ist es, Schottland auch nach dem Brexit in der EU zu halten.