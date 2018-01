Angesichts der Handelspolitik von US-Präsident Trump hat der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Theurer die Europäer aufgerufen, ihre eigenen Interessen zu wahren.

Beobachter seien sich einig, dass der Auftritt von Trump vor dem Weltwirtschaftsform in Davos ein kluger Schachzug gewesen sei, sagte Theurer im Deutschlandfunk. Der US-Präsident umgarne die Unternehmenschefs in einer Art und Weise, die eine neue Situation darstelle. Darauf müssten die deutsche und europäische Politik reagieren, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Der Wirtschaftsexperte forderte verlässliche Rahmenbedingungen für Unternehmen in Deutschland und Europa. Maßvolle Steuersenkungen seien jetzt angesagt, um gerade auch den Mittelstand zu stärken.



Trump hatte in seiner Rede Unternehmen aus aller Welt zu Investitionen in seinem Land aufgerufen. Davon würden alle profitieren, da Wirtschaftswachstum in den USA auch Wachstum für die ganze Welt bedeute. Trump betonte, sein Leitspruch "Amerika zuerst" heiße nicht "Amerika allein".