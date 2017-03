Bundesinnenminister de Maizière hat sich gegen weitere Wahlkampf-Auftritte türkischer Politiker in Deutschland ausgesprochen.

Der CDU-Politiker sagte im ARD-Fernsehen, er wolle das nicht. Der türkische Wahlkampf habe in Deutschland nichts verloren. Es müsse jedoch klug abgewogen werden, ob man Einreiseverbote verhänge.



Die Regierung in Ankara setzte ihre verbalen Angriffe gegen die Niederlande heute fort. Staatschef Erdogan verlangte internationale Sanktionen gegen das Land und bezeichnete es als eine "Bananenrepublik". Außenminister Cavusoglu nannte die Niederlande eine "Hochburg des Faschismus". Der niederländische Ministerpräsident Rutte forderte eine Entschuldigung Ankaras und drohte mit weiteren Schritten, sollten die Provokationen nicht aufhören. Seine Regierung hatte am Samstag Auftritte Cavusoglus und der türkischen Familienministerin Sayan Kaya verhindert.