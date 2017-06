Cannabis ist die am häufigsten konsumierte illegale Droge, auch und gerade unter Jugendlichen. Ist das Verbot noch zeitgemäß? Oder macht eine Freigabe von Cannabis Sinn? Welche Erfahrungen sind in den Ländern gesammelt worden, in denen Cannabis frei zugänglich ist?

Darüber streiten der Soziologe Dr. Bernd Werse, Mitarbeiter und Mitbegründer des Centre for Drug Research an der Goethe-Universität Frankfurt und Prof. Rainer Thomasius, Psychiater und Suchtexperte am Hamburger Universitätsklinikum.