Anfang 2017 hat die mehrfach preisgekrönte dänische Band Thorbjørn Risager & The Black Tornado ihr elftes Album veröffentlicht, "Change My Game" ist der Titel, und der Name ist Programm. Mit Witz, Spielfreude und Charmisa überzeugen die Dänen ihr Publikum - auch dadurch, dass "jeder, der ein Mikrofon hat", so Bandleader Risager, einmal zum Publlim sprechen muss. Auf Deutsch.

Spielt viele Konzerte und erhielt u.a. den Preis der Deutschen Schallplattenkritik: Thorbjørn Risager . (Søren Rønholt)

Aufnahme vom 11.3.16 beim WDR Crossroads Festival in der Harmonie, Bonn.