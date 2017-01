Thüringen AfD-Fraktion weist Vorwurf der Holocaust-Relativierung gegen Abgeordneten zurück

Die Seite PI-News gilt als eines der wichtigsten islam- und fremdenfeindlichen Blogs in Deutschland. (Deutschlandradio / Screenshot)

Die AfD-Landtagsfraktion in Thüringen hat Vorwürfe gegen ihren Abgeordneten Henke im Zusammenhang mit dessen Teilnahme an einer Israel-Reise der islamfeindlichen Internetseite "PI-News" zurückgewiesen.

Ein mitgereister Journalist habe versucht, Henke zu Aussagen zu bewegen, die den Holocaust relativieren könnten, teilte ein Fraktionssprecher in Erfurt mit. Henke habe sich in aller Form von den Andeutungen des Journalisten distanziert. - Der Reporter des Magazins "Neon" hatte sich mit verdeckter Identität der Reisegruppe angeschlossen. Henke ist auch Mitglied im Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss. PI-News gilt als eines der wichtigsten islam- und fremdenfeindlichen Blogs in Deutschland.