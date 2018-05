In Thüringen gibt es Ermittlungen wegen eines möglichen Anschlags auf den AfD-Bundestagsabgeordneten Friesen.

Diese hat nach Angaben der Polizei der Staatsschutz übernommen. Friesen hatte demnach am Donnerstagabend auf der Rückfahrt von einer Veranstaltung in Zella-Mehlis festgestellt, dass an seinem Fahrzeug mehrere Radmuttern an allen vier Rädern gelockert waren. Ob eine politisch motivierte Tat vorliegt, ist derzeit nicht bekannt. Es werde in alle Richtungen ermittelt, hieß es.

