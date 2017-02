Thüringen Verfassungsschutz-Präsident: Mehr Unterstützung nötig

Thüringens Verfassungsschutzpräsident wünscht sich mehr Unterstützung. (picture alliance / dpa / Mario Gentzel)

Der Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz, Kramer, wünscht sich von der Landesregierung mehr Unterstützung.

Kramer sagte der "Mitteldeutschen Zeitung", es reiche nicht, ein Reformprojekt ins Schaufenster zu stellen. Man müsse es auch personell und materiell entsprechend ausstatten. Zugleich betonte er, seine Behörde stehe insgesamt noch zu oft unter Generalverdacht. Kramer zeigte sich offen für Pläne von Bundesinnenminister de Maizière, den Verfassungsschutz zu zentralisieren. Die Cyber- und Spionageabwehr etwa müssten nicht in jedem Landesamt einzeln organisiert werden. - Der Thüringer Verfassungsschutz war in den 90er Jahren in Verruf geraten, weil er die rechtsextreme Szene weitgehend unbehelligt ließ.