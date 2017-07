Der Industriekonzern Thyssenkrupp will in den kommenden drei Jahren in der Verwaltung bis zu 2.500 Stellen abbauen, die Hälfte davon in Deutschland.

Wie eine Sprecherin mitteilte, sollen damit bis zu 400 Millionen Euro eingespart werden. Betriebsbedingte Kündigungen würden nach Möglichkeit vermieden. Thyssenkrupp beschäftigt in der Verwaltung rund 18.000 Menschen. Der Vorstandsvorsitzende Hiesinger dringt seit Jahren auf Kostensenkungen. Auch in den Sparten Stahl und Anlagenbau werden Stellenstreichungen erwartet.