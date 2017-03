"Ich achte schon darauf, dass ich sie auf den offiziellen Seiten bestelle. Und ich hoffe dann, dass das nicht passiert." - "Das ist mir bei Festival Tickets schon mal aufgefallen, aber da habe ich dann nicht groß drauf reagiert."



Konzertkarten online zu kaufen, birgt Gefahren für die Verbraucher: die Tickets zu teuer, zu unkonkret das Angebot, zu ungenau die Lieferbedingungen. Diese Warnzeichen erkennen nicht alle User sofort. Eine Frau aus Bremen hat offenbar nicht so genau hingeschaut, als sie ihre Konzertkarten für ein Konzert im Sommer 2017 online bestellt hat. Sie hat diese bei einem sogenannten Ticket-Wiederverkäufer bestellt, bevor die Karten bei anderen Anbietern im Vorverkauf waren. Daraufhin hat sie sich bei der Verbraucherzentrale in Bremen gemeldet. Die warnt genau vor solchen Anbietern:

"Dann haben wir uns das ganze angeschaut uns festgestellt, dass sie bei einem sogenannten Ticket-Wiederverkäufer gelandet ist. Davon gibt es aber mehrere und das Problem dabei ist: Satte Preisaufschläge und sie wissen nicht, wann sie die Karten bekommen. Und: Die Verbraucherin hat sich richtig geärgert."



Sagt Annabell Oelmann von der Verbraucherzentrale in Bremen.

Es besteht die Gefahr, dass die Karten nicht rechtzeitig kommen

Sogenannte Ticket-Wiederverkäufer wie beispielsweise die Portale tickettube oder eventim sind Anbieter, die Tickets bei anderen aufkaufen und dann selber an ihre Kunden weiterverkaufen. Eventim kommt dabei eine Doppelrolle zu - das Unternehmen ist sowohl Veranstalter als auch Wiederverkäufer. Sogenannte Wiederverkäufer garantieren ihren Kunden weder, dass sie die bestellten Karten bekommen, noch welche Karten genau sie erhalten werden. Damit sind zum Beispiel die Kategorie, Steh- oder Sitzplätze gemeint. Es besteht also die Gefahr, dass die Kunden ihre Karten, nicht rechtzeitig zum Konzert erhalten.



Tickettube sichert sich ab und schreibt in seinen Geschäftsbedingungen "In Ausnahmefällen kann es zu einer kurzfristigen oder Last-Minute-Lieferung kommen." Weiter heißt es "In Einzelfällen kann es vorkommen, (…) dass die Tickets trotz aller Anstrengungen von Tickettube nicht lieferbar sind."



Verbraucherschützerin Annabell Oelmann rät den Nutzern:



"Halten Sie grundsätzlich Abstand von Drittanbietern und versuchen sie bei dem Veranstalter oder bei der Agentur, die der Veranstalter empfiehlt, die Karten zu kaufen. Das Zweite ist: bei mir gibt es die Karten vor dem offiziellen VVK Start: auch in dem Moment, nehmen Sie lieber Abstand."

Eventim bietet im Vergleich zu tickettube ein Widerrufsrecht an

Die Frau aus Bremen hat 89 Euro pro Karte bezahlt. Hätte Sie beim Veranstalter direkt gekauft, hätte sie eine Karte in der besten Kategorie schon für 55 Euro bekommen. Darüber ärgert sie sich. Hinzu kommt, dass die Person die Karten auch nicht einfach zurückgeben kann, wie bei anderen Käufen im Netz:



"Bei Onlinekäufen ist es grundsätzlich so, dass ich 14 Tage für den Widerruf habe, das heißt, ich brauche nichts begründen. Ich muss nur sagen: Ich möchte widerrufen und dann geht es im Prinzip sofort zurück. Das ist aber nicht immer so, beispielsweise wenn ich ein T-Shirt mit meinen Foto drauf bedrucken lassen möchte, funktioniert das nicht mehr, denn das möchte ja kein anderer kaufen. Gleiches gilt, bei Tickets für Konzertkarten. Auch hier habe ich grundsätzlich kein Widerrufsrecht im Internet."

So steht es in Paragraf 312g des Bürgerlichen Gesetzbuches und ist eine Mindestanforderung an die Unternehmen. Diese können ihren Kunden jederzeit weitere Leistungen anbieten. Eventim bietet im Vergleich zu tickettube ein Widerrufsrecht an.