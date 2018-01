Nach dem heftigen Regen durch Sturmtief "Burglind" steigen in mehreren Regionen in Deutschland die Pegelstände der Flüsse.

Vor allem im Süden, Südwesten und Westen rechnen Experten mit Hochwasser. In Köln wurden erste Straßen am Rheinufer überschwemmt, die Schifffahrt läuft nur noch eingeschränkt. In Düsseldorf werden Vorkehrungen zum Schutz der Altstadt getroffen. Auf der Mosel ist die Schifffahrt komplett eingestellt. In Nordbayern traten in mehreren Städten kleinere Flüsse über die Ufer und überschwemmten Grundstücke und Keller.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.