Taiwans Parlament hat den Tierschutz gestärkt.

Die Abgeordneten verabschiedeten ein Gesetz, das den Verzehr von Katzen und Hunden untersagt, wie die BBC berichtet. Es verbietet außerdem, Haustiere während der Fahrt hinter dem Auto oder dem Motorrad herzuziehen. Bei Missachtung drohen hohe Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren.



Die Gesetzesänderung ist die erste Maßnahme dieser Art in Asien. Hundefleisch stand in Taiwan lange Zeit auf der Speisekarte. Das hat sich in den letzten Jahren jedoch geändert - Hunde werden immer häufiger als Haustiere gehalten.