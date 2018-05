Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner sieht Fortschritte beim Vorhaben, die millionenfache Tötung männlicher Küken zu beenden.

Sie sei sich sicher, dass Deutschland beim Ausstieg aus dem sogenannten Kükenschreddern Vorreiter werde, sagte die CDU-Politikerin der Funke-Mediengruppe. Auf ein Enddatum wollte sich Klöckner jedoch nicht festlegen. Die Bundesregierung habe rund fünf Millionen Euro in die Erforschung von Alternativen investiert, etwa in Verfahren zur frühen Geschlechtsbestimmung schon im Ei, sagte sie. Jetzt sei die Wirtschaft am Zug. - Noch werden in Deutschland pro Jahr fast 50 Millionen männliche Küken nach dem Schlüpfen vergast oder geschreddert, weil sie keine Eier legen und kaum Fleisch ansetzen.



Die Ministerin verschärfte zugleich ihre Kritik an radikalen Tierschützern, die in Ställe einbrechen, um Missstände zu filmen. Unrecht bekämpfe man nicht mit einem anderen Unrecht.

