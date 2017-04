Tierschützer haben Medienberichten zufolge Missstände bei Viehtransporten per Schiff dokumentiert.

Die Organisation "Animal Welfare Foundation" habe zwei Jahre lang Fahrten von europäischen Häfen in sogenannte Drittländer außerhalb der EU beobachtet und zahlreiche Tierschutzprobleme offengelegt, berichten der NDR und die "Süddeutsche Zeitung". Die Bilder zeigten unter anderem Rinder dicht gedrängt unter Deck, bei hohen Temperaturen. Einige seien krank, mehrere seien verendet. An Bord hätten passende Medikamente gefehlt. Der Tierschutzorganisation zufolge ist bislang nicht vorgeschrieben, dass ein Veterinär solche Schiffstransporte begleiten muss. Unter den von Lkw auf die Schiffe verladenen Tieren seien auch welche aus Deutschland, heißt es. Laut den Berichten ist es in Deutschland kaum bekannt, dass lebende Tiere auch per Schiff ins außereuropäische Ausland transportiert werden.