Deutschland hat in den letzten Monaten zahlreiche Brennelemente an das umstrittene belgische Kernkraftwerk Tihange 2 geliefert.

Das belegt eine Liste des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit, die jetzt veröffentlicht wurde. Die Bundesregierung hatte die Lieferung im Juni letzten Jahres genehmigt, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt bereits Zweifel an der Sicherheit des Kraftwerks hatte. Insgesamt wurden 68 Brennelemente vom niedersächsischen Lingen in Niedersachsen nach Belgien gebracht.



Kritik kam von Bürgerinitiativen und Betroffenen. Der Sprecher der Städteregion Aachen, Etschenberg, erklärte, immer wenn es konkret werde, werde man von der Regierung im Stich gelassen. In einem Gutachten der Berliner Rechtsanwältin Ziehm heißt es zudem, die Bundesregierung habe durchaus die Mittel gehabt, solche Lieferungen zu unterbinden. Das Atomgesetz sehe dies bei einer möglichen Gefährdung der Bevölkerung vor.