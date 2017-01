Tihange Bundesregierung will Risiken des belgischen AKW errechnen

Das umstrittene belgische Atomkraftwerk in Tihange liegt nicht weit von Aachen entfernt (dpa / picture alliance / Olivier Hoslet)

Die Bundesregierung will mögliche Auswirkungen eines Atomunfalls im belgischen Kernkraftwerk Tihange 2 untersuchen lassen.

Wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten, heißt es in einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion, die Bundesregierung habe die belgische Atomaufsicht gebeten, Daten über das Atomkraftwerk zur Verfügung zu stellen. Auf der Grundlage der Daten solle dann das Bundesamt für Strahlenschutz die Gefahren für die grenznahe Region in Deuschland errechnen. Dabei geht es auch um die Frage, ob die Planungen für Notfallmaßnahmen und Evakuierungen nach einem Unfall ausreichen. Die Ergebnisse würden mit den belgischen Stellen diskutiert. An dem Prozess würden auch die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland beteiligt.