Der Bund ist über seinen Pensionsfonds indirekt Miteigentümer der umstrittenen belgischen Atomkraftwerke Tihange und Doel.

Dies habe das Bundesinnenministerium auf Anfrage der Grünen mitgeteilt, berichten die "Aachener Nachrichten". Bundesumweltministerin Hendricks will sich nun dafür einsetzen, dass die Anteile des Bundes in Höhe von 6,4 Millionen Euro verkauft werden. Sie sagte, es vertrage sich nicht, für die Abschaltung von Atomkraftwerken einzutreten, deren Sicherheit fraglich sei, und gleichzeitig ein finanzielles Interesse am Betrieb dieser Anlagen zu haben. Die beiden grenznahen Akw stehen in der Kritik, weil Risse in Reaktordruckbehältern gefunden wurden.