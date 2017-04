Aus Deutschland werden weiterhin Brennelemente an die störanfälligen Atomkraftwerke Tihange und Doel in Belgien geliefert.

Wie die "Rheinische Post" berichtet, wurden in diesem Jahr bereits 56 Brennelemente in die Reaktoren transportiert. Das Blatt zitiert aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion. Beide Meiler gelten als störanfällig und weisen Risse in den Reaktordruckbehältern auf. - Bundesumweltministerin Hendricks spricht sich für eine Schließung des Atomreaktors in Tihange aus, hält aber Exportverbote für rechtlich nicht möglich. Die Grünen widersprechen dieser Einschätzung.