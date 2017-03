Nach seinem Besuch in Japan ist US-Außenminister Tillerson nach Südkorea gereist.

Dort traf er den Kommandeur der 28.000 US-Soldaten, die in dem ostasiatischen Land stationiert sind. Später ist ein Gespräch mit dem amtierenden südkoreanischen Staatschef Hwang Kyo Ahn geplant. - In Japan hatte Tillerson die bisherige Nordkorea-Politik für gescheitert erklärt. Angesichts der ständigen Provokationen Pjöngjangs sei ein neuer Ansatz notwendig. Morgen will der amerikanische Außenminister nach China reisen, das Nordkoreas wichtigster Partner ist.