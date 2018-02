Die Türkei und die USA wollen ihre angespannten Beziehungen normalisieren.

Beide Länder verfolgten im Syrien-Konflikt dasselbe Ziel, sagte US-Außenminister Tillerson bei einem Besuch in Ankara. Man wolle den IS besiegen und stabile Zonen in Syrien schaffen. Die USA akzeptierten das legitime Recht der Türkei auf sichere Grenzen, betonte Tillerson. Er appellierte zugleich an Ankara, jede weitere Eskalation zu verhindern. Der türkische Außenminister Cavusoglu betonte auf der gemeinsamen Pressekonferenz, man habe "Mechanismen" vereinbart, um Streitigkeiten beizulegen und das Verhältnis wieder zu verbessern. Ein weiteres Treffen sei Mitte März geplant.



Die US-Militärhilfe für die Kurdenmiliz YPG hatte zu Verstimmungen zwischen den beiden Nato-Partnern geführt. Ankara betrachtet die Gruppierung als Terrororganisation und geht seit Wochen in der syrischen Region Afrin gegen sie vor. Washington sieht in der YPG jedoch einen Verbündeten im Kampf gegen die Terrormiliz IS.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.