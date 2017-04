Der mutmaßliche Giftgasanschlag in Syrien ist nach Ansicht von US-Außenminister Tillerson erst durch die Passivität Russlands ermöglicht worden.

Moskau habe es versäumt, auf die Einhaltung der Vereinbarungen von 2013 zu bestehen, sagte Tillerson in mehreren Interviews. Damals war unter internationaler Vermittlung verabredet worden, alle in Syrien befindlichen Chemiewaffen sicherzustellen und zu vernichten. Vor knapp einer Woche kamen bei dem mutmaßlichen Giftgasanschlag im Nordwesten Syriens zahlreiche Menschen ums Leben, darunter viele Kinder. Wer den Einsatz von Giftgas anordnete, ist bislang nicht eindeutig geklärt. - Heute befassen sich die Außenminister der G-7-Staaten im italienischen Lucca mit der Lage in Syrien. Auch Tillerson nimmt an den Beratungen teil, anschließend reist er zu Gesprächen mit seinem russischen Kollegen Lawrow nach Moskau weiter.