US-Außenminister Tillerson schließt eine Militäraktion gegen Nordkorea nicht aus, wenn das Land weiter aufrüstet.

Eine derartige Option sei auf dem Tisch, sagte Tillerson bei einem Besuch der demilitarisierten Zone zwischen den koreanischen Teilstaaten. Man wolle keinen militärischen Konflikt. Wenn die Waffenprogramme Nordkoreas aber in den Augen der USA eine Bedrohung darstellten, werde man eingreifen. Im Rahmen seines Besuchs in Südkorea kam Tillerson auch mit dem Kommandeur der 28.000 US-Soldaten zusammen, die in dem ostasiatischen Land stationiert sind. Im Laufe des Tages ist ein Gespräch mit dem amtierenden südkoreanischen Staatschef Hwang Kyo Ahn geplant.