Inspiriert durch Miles Davis und Gil Evans, orchestrierte er zentrale Werke der beiden befreundeten Künstler. Als eine Freundin ihm sagte "Du sprichst so oft von Gil Evans; warum besuchst Du ihn nicht mal?", reiste der Pianist nach New York, nahm lange Interviews mit dem großen Klangmaler auf und schrieb eine in mehrere Sprachen übersetzte Biografie.

Weil Evans zu jener Zeit oft nach Europa kam, nahm er mit Cugny und seiner Big Band Platten in Paris auf. Danach übernahm Laurent Cugny mit vierjährigem Mandat die Leitung des Orchestre National de Jazz (ONJ).