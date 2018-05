Timo Boll war der Hauptdarsteller im Final-Rückspiel in Orenburg. Zuerst gewann Boll das direkte Duell gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Dimitrij Ovtcharov und besiegte dann auch noch einen weiteren Top-Spieler in Reihen von Fakel Orenburg. Am Ende stand für Borussia Düsseldorf ein 3:1 – genug, um die 2:3-Niederlage aus dem Final-Hinspiel wettzumachen und zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte die Tischtennis-Champions-League zu gewinnen. Gleichzeitig war es für Boll und Düsseldorf eine gelungene Revanche gegen Ovtcharov und Orenburg. Denn: Vergangenes Jahr und auch 2015 hatte der russische Klub das Finale gewonnen – jeweils gegen Düsseldorf.

Timo Boll hat es "gefuchst"

Timo Boll freute sich anschließend über den Titel. Er sagte: "Wir haben sieben Jahre auf den Sieg der Champions League gewartet." Es habe ihn immer gefuchst, wenn das Finale verloren ging. In diesem Jahr habe aber einfach alles gepasst. Es ist seit Einführung der Champions League der fünfte Sieg für Borussia Düsseldorf.